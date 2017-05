%%%Presse-Grosso Hamburg: Springer-Manager Michael Fischer wird GF bei Buch und Presse%%%

Der Mehrheitsgesellschafter der Buch und Presse-Großvertrieb GmbH & Co. KG in Hamburg, die Axel Springer SE mit Sitz in Berlin, hat Michael Fischer zum weiteren Geschäftsführer neben Martin Breuer berufen. Der 53-jährige Vertriebs-Experte Fischer ist auch als GF bei den Springer-Töchtern Sales Impact sowie News Impact tätig. Der Hamburger Presse-Markt von zwei konkurrierenden Grosso-Unternehmen betreut. Neben Buch und Presse ist in diesem gebiet auch noch die Bauer-Tochter Pressevertrieb Nord KG (PVN) aktiv. In den vergangenen Monaten waren einige Verlage mit ihrem Sortiment von Buch und Presse zum Mitbewerber PVN gewechselt.

"Der Eintritt von Michael Fischer in die Geschäftsführung des Buch- und Presse-Großvertriebs Hamburg ermöglicht eine noch engere Verzahnung des Grossisten mit Sales Impact und Newspaper Impact", ekrlärt Christian Nienhaus, Vorsitzender der Geschäftsführung Sales Impact und Newspaper Impact und Gesellschafter-Vertreter von Axel Springer bei Buch und Presse, zur Berufung seines GF-Kollegen Michael Fischer. "Wir können unsere Expertise im Zeitungsvertrieb auf diese Weise noch stärker einbringen."