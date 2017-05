Weitere Aufgaben für Twitter-Kommunikationschef Holger Kersting

Holger Kersting, 49, bei Twitter Kommunikationschef, hat im Unternehmen zusätzlich den Posten des Director Communications EMEA übertragen bekommen. In dieser Position verantwortet er neben Deutschland auch die Twitter-Kommunikation für den gesamten EMEA-Bereich. Für diese Aufgabe pendelt er zwischen den Twitter-Büros in Hamburg und Dublin. Kersting berichtet direkt an Sinéad McSweeney, VP Communications and Public Policy EMEA Twitter.

