%%%Ingo Zacher ist neuer Executive Creative Director der Integer Group Germany%%%

Die TBWA-Tochter Integer Group Germany holt Ingo Zacher, 54, als neuen Executive Creative Director an Bord. In dieser neu geschaffenen Position wird er die Kreation des Dienstleisters übergreifend verantworten. Zur Integer Group Germany gehört auch TBWA WorldHealth Germany. Zacher berichtet direkt an Raphael Stix (Managing Director Integer Europe und Geschäftsführer von Integer Group Germany) und Regina Paetel (Geschäftsführerin von TBWA WorldHealth Germany).

Zacher verfügt über rund 30 Jahre Erfahrung in unterschiedlichen Kreativpositionen. Der Kommunikationswirt (KAH) startete als Werbetexter in Klassik- und Vkf-Agenturen, bevor er in den 90er Jahren zu Rapp-Collins und später zu Publicis-Dialog wechselte. 1998 folgte der Wechsel zu MSBK Team (heute Proximity). Für die Hamburger Agentur übernahm Zacher ab 2005 die Standortleitung der Kreation in Düsseldorf. Als Creative Director und wenig später als Executive Creative Director verantwortete Zacher die Dialog- und Digitalkommunikation für Kunden wie smart, car2go und Unitymedia. 2010 wechselte er mit seinem Team zur BBDO nach Berlin um den Merger zwischen BBDO und Proximity an diesem Standort mitzugestalten. Ein Jahr später ging Zacher zurück zur BBDO nach Düsseldorf, wo er u.a. mit Regina Paetel für unterschiedliche Healthcare-Kunden arbeitete. 2013 ging Zacher schließlich wieder zu Proximity nach Hamburg, wo er ebenfalls die Kreation des Standortes verantwortete.