%%%Unruly: Jason Trout wird Managing Director EMEA%%%

Das Video Ad Technology Unternehmen Unruly hat Jason Trout zum neuen Managing Director für Europa, Mittlere Osten und Afrika (EMEA) befördert. Trout folgt auf Oliver Smith, der nach Los Angeles gegangen ist, um dort Unrulys US-Standort an der Westküste aufzubauen. Zuvor war Trout Leiter des britischen Office von Exponential , einer globalen Markting Video Engagement Plattform. Er bringt 30 Jahre Erfahrung im Bereich Kommunikation mit und wird eng mit Unruly-CEO Sarah Wood zusammen arbeiten.Unruly ist mit einem Büro in Hamburg präsent. Die 2006 gegründete Company wurde 2015 von der Murdoch-Tochter News Corp. übernommen und ist heute an 20 Standorten weltweit vertreten.