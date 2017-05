%%%Mediaplus: Dennis Bono grüßt als neuer General Manager Einkauf Non-TV%%%

Dennis Bono hat bei der Mediaplus-Gruppe die Position General Manager des strategischen Einkaufs Non-TV übernommen und damit die Nachfolge von Bernhard Becker angetreten, der bekanntlich zu einem Wettbewerber wechseln wird. Dennis Bono, der von der GroupM Schweiz kommt, wird in seiner neuen Position auch die Interessen von Mediaplus in der Einkaufsgesellschaft MagnaGlobalMediaplus (hier sind auch die IPG-Töchter Initiative und Universal McCann beteiligt) vertreten. Er berichtet ebenso wie zuvor Bernhard Becker an den Mediaplus-Chef Dr. Andrea Malgara.

Der 40-jährige Bono ist mit dem Haus Mediaplus gut vertraut, denn von 2007 bis 2011 war hier als Gruppenleiter TV.-Planung tätig. Danach ging er als Director Buying zur Havas Mediaagentur nach Frankfurt und wechselte später als Senior Trading Manager zur GroupM Schweiz

"Ich freue mich wirklich sehr, nach sieben Jahren wieder bei Mediaplus in München zu sein. Serviceplan als Dachmarke und Mediaplus als Media-Experte verkörpern für mich den Willen, Dinge anders, innovativer und intelligenter zu machen. Daneben gibt es dank der fortschreitenden Internationalisierung von Mediaplus und dem stetigen Ausbau unserer Kernkompetenzen viele neue Herausforderungen, die es zu bewältigen gilt, und auf die ich mich freue", erklärt Dennis Bono.

Andrea Malgara, Geschäftsführer der Mediaplus Gruppe, sieht in Dennis Bono einen Experten auf seinem Gebiet: "Wir freuen uns, Dennis und seine hohe Einkaufskompetenz, die er bei seinen vielen Stationen – zuletzt bei GroupM – aufgebaut hat, erneut für uns gewonnen zu haben und sind überzeugt davon, mit ihm und dem bestehenden Team den strategischen Einkauf bei Mediaplus auf eine neue Entwicklungsstufe zu heben."