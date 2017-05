%%%Wunderman begrüßt neuen Director Technology %%%

Ralph Siegert, 42, geht als neuer Director Technology bei der Digitalagentur Wunderman an Bord. Mit der neugeschaffenen Position will das Unternehmen, das Teil der WPP-Gruppe ist, die Beratungskompetenz im Wachstumsfeld Marketing-Plattformen stärken. Siegert arbeitet am Standort Frankfurt und berichtet an Joachim Bader, CEO Central Europe von Wunderman.

Ab sofort verantwortet Siegert das technische Consulting und die Zusammenarbeit mit den Plattform-Partnern von Wunderman. Darüber hinaus soll er den Ausbau des Angebots-Portfolios in den Bereichen Customer Experience Technology sowie Marketing Automation vorantreiben. Siegert war zuvor beim Technologie-Anbieter Etecture tätig, wo er zuletzt als Director Business um die strategischen Partnerschaften und das internationale Geschäft kümmerte. Für Konzernkunden wie Nestlé und o2 Telefónica entwickelten Siegert und sein Team Technologielösungen für digitale Markenerlebnisse. Davor arbeitete er unter anderem als IT-Projektmanager bei Ogilvy und als IT-Consultant bei der Concept! AG.