%%%Raphael Stix wird Managing Director Europe der Integer Group%%%

Raphael Stix, 50, leitet seit Anfang Mai 2017 als Managing Director Europe übergreifend die europäischen Offices des Shopper Marketing und E-Commerce Agenturnetzwerkes Integer Group.

Stix gilt als erfahrener Experte in den Bereichen Retail- und Shopper Marketing sowie E-Commerce. Nach einem BWL-Studium startete er seine berufliche Laufbahn bei Unilever/Bestfoods. Im Marketing und Customer-Marketing von Unilever war er u.a. für Marken wie 'Knorr' und 'Rama' zuständig. Nach fast 20 Jahren im In- und Ausland folgte der Wechsel in die Agenturwelt: 2008 gründete Stix das Integer Office in Hamburg. Die auf Shopper Marketing und E-Commerce spezialisierte Agentur wuchs in den folgenden Jahren auf rund 70 Mitarbeiter.

Die Integer Group gehört zum TBWA Netzwerk innerhalb der Omnicom Gruppe. Stix bleibt weiterhin Geschäftsführer der Integer Germany GmbH und berichtet direkt an Marc Ducnuigeen, weltweiter COO der Integer Group, Denver, Colorado.