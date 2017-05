%%%Philipp Sonnhalter neuer Geschäftsführer der Onlinefabrik in Berlin%%%

Philipp Sonnhalter, 42, verantwortet ab sofort zusammen mit Andreas Kinsky, geschäftsführender Gesellschafter, die operativen und strategischen Belange der Berliner Onlinefabrik.

Der Diplom-Betriebswirt kommt von der Wiesbadener Mediaagentur Vizeum, für die er seit 2008 tätig war, ab 2015 als Managing Partner. Zuvor leitete er das Büro der Zenithmedia (Vivaki) in Hamburg.

"Philipp Sonnhalter verfügt über langjährige Führungserfahrung und ist ein anerkannter Experte auf dem Gebiet der Mediaberatung", sagt Kinsky. "Er ist ein routinierter Stratege und sowohl in der klassischen als auch in der digitalen Mediaplanung erfahren. So verbindet er das Beste aus beiden Welten für unsere Kunden."

Über die Herausforderungen der Online-Mediaplanung sagt Kinsky: "Automatisierung und datenbasiertes Marketing gehört zwar auch für die Onlinefabrik zum Standard im Tagesgeschäft und wird für viele Unternehmen der Schlüssel zum erfolgreichen Bestehen am Markt werden. Am Ende braucht es aber immer Menschen, um mit Menschen zu kommunizieren. Derzeit läuft die Kampagnenplanung als Disziplin Gefahr, angesichts des Hypes um programmatische Kampagnenführung enthumanisiert zu werden. Ein Algorithmus kann zwar die vielversprechendsten Varianten ermitteln – welcher der favorisierten Wege jedoch am besten zu dem jeweiligen Kunden, zur Strategie und zur Zielgruppe passt, muss ein erfahrener Berater entscheiden. Darin unterscheidet sich das Onlinemarketing nicht von der bisherigen klassischen Planung."