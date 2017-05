%%%Luzi Bernet wird Chefredakteur der 'NZZ am Sonntag'%%%

Der Verwaltungsrat der NZZ-Mediengruppe hat Luzi Bernet, 53, zum Chefredaktor der 'NZZ am Sonntag' ernannt. Er tritt am 1. Oktober 2017 die Nachfolge von Felix E. Müller an, der in den Ruhestand geht. Bernet zählte 2002 zum Gründungsteam der 'NZZ am Sonntag', leitete ab 2004 das Ressort Schweiz des Sonntagstitels und wurde 2006 dessen stellvertretender Chefredakteur. 2010 wechselte er zur 'Neuen Zürcher Zeitung', zunächst als Nachrichtenchef, seit 2015 als Ressortleiter Zürich. Seit 2012 ist er zudem stellvertretender NZZ-Chefredakteur. Seine Nachfolge an der Spitze des Ressorts Zürich steht noch nicht fest.

Felix E. Müller, 66, hat die 'NZZ am Sonntag' mitgegründet und von Anfang an als Chefredakteur geleitet. Auch der Buchverlag NZZ Libro gehört in seinen Verantwortungsbereich, 2015 übernahm er zusätzlich die Verantwortung für alle Magazine der NZZ. Nicole Althaus, Mitglied der Chefredaktion der 'NZZ am Sonntag', verantwortet ab 1. Oktober als Chefredakteurin Magazine alle Zeitschriften und Periodika der NZZ sowie den Buchverlag NZZ Libro.