%%%Nils Oberschelp wird Geschäftsführer der Motor Presse Stuttgart%%%

An der Spitze der Motor Presse Stuttgart (MPS) gibt es eine Veränderung: Nach mehr als fünf Jahren als Geschäftsführer hat Dr. Volker Breid "aus familiären Gründen" entschieden, sich neuen beruflichen Aufgaben zu widmen. Die MPS-Gesellschafter Gruner + Jahr sowie die Gründerfamilien Pietsch und Dietrich-Troeltsch berufen Nils Oberschelp, bislang verantwortlich für den DPV Deutscher Pressevertrieb (Gruner + Jahr), zu seinem Nachfolger. Vom 1. Juli 2017 an fungiert Nils Oberschelp als Vorsitzender der Geschäftsführung der Motor Presse Stuttgart.

Im Zuge seines Wechsels stellt Gruner + Jahr die Spitze des DPV neu auf. An die Seite der Geschäftsführer Christina Dohmann, Chief Digital Officer, und Dr. Michael Rathje, Chief Financial Officer, rückt Marco Graffitti, bislang Leiter des Verlagskundenbereichs im DPV. Als gleichberechtigter Geschäftsführer verantwortet er weiterhin das Verlagskundengeschäft sowie das Business Development und zusätzlich den Bereich Handelsmärkte. Die drei Geschäftsführer berichten direkt an Oliver Radtke, Chief Operating Officer von Gruner + Jahr, der künftig auch als Sprecher des DPV agiert.