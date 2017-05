%%%Cornelia Kunze verlässt Edelman %%%



Cornelia Kunze (Foto: Edelman)

Cornelia Kunze, ex-Deutschland-Chefin von Edelman, wird die globale PR-Agenturgruppe Ende Juni nach 19 Jahren verlassen. Sie startete ihre Karriere bei Edelman 1998 als Seniorberaterin. Zuvor hatte sie als Marketingleiterin des Kinderprogramms der Kirch-Gruppe gearbeitet. Nach ihrem Einstieg bei Edelman übernahm sie schnell die Leitung des Hamburger Büros und stieg 2003 zur Geschäftsführerin von Edelman Deutschland (heutige Firmierung: Edelman Ergo) auf. 2012 zog sie von Hamburg nach Indien, um als Vice Chair von Edelman Asien Pazifik die regionalen Practices sowie insbesondere die Edelman-Consumer Marketing Practice mit 350 Mitarbeitern zu leiten. Nach ihrer Rückkehr 2015 war sie kurze Zeit als Vice Chair Europe für das Business Development in Europa tätig, um danach als Vice Chair Global Client Management ein Portfolio an internationalen Kunden zu übernehmen, mit Dienstsitz in New York und Wohnsitz in Deutschland. Ihr Nachfolger in dieser Position wird Armand Desjardins in New York, der schon mit Kunze zusammenarbeitet.

Kunze gilt als Markenkommunikationsexpertin, die u.a. 2004 für die Dove-Kampagne 'wahre Schönheit' im globalen Lead war. Der nächste Schritt der Beraterin ist noch nicht bekannt.