%%%FCB Hamburg holt Daniel Daglioglu als Kreativdirektor %%%

Nach sieben Jahren als Group Creative Director bei der Hamburger Digitalagentur Yours Truly (vormals Neteye) wechselt Daniel Daglioglu, 36, nun zu der ortsansässigen Networkagentur FCB. Bei der Interpublic Group-Tochter wird er als Kreativdirektor das Team von Chief Creative Officer Christoph Nann verstärken und das digitale Produkt der Agentur weiterentwickeln.

Bei FCB Hamburg wird Daglioglu Etats wie Chupa Chups von CFP-Brands sowie Neukunden wie das schwedische Handelsunternehmen Rusta und die comdirect bank betreuen. Für die Direktbank verantwortet FCB Hamburg seit diesem Jahr den Projektetat für die Markteinführung von cominvest. Die nationale Launch-Kampagne startete am 18. Mai 2017.

Bei Yours Truly gehörte Daglioglu als Group Creative Director zum Management Board und war für die Kreation der Agentur verantwortlich. Sein Aufgabenspektrum umfasste dabei auch die Markenführung und -strategie, die internationale Einführung von neuen Produkten und der Bereich der Social Media-Kommunikation. Daglioglus bisheriges Kundenportfolio passt gut zu FCB. Er arbeitete unter anderem für Beiersdorf national und international sowie Edeka, Netto Marken-Discount, Hagebau und TUI Cruises. Bei Yours Truly stieg er Mitte 2010 ein – damals firmierte die Agentur noch unter Neteye. Zuvor war der Kommunikationsdesigner vier Jahre lang bei Proximity tätig.