%%%Sebastian Hardieck tritt Nachfolge von McCann-Chief Creative Officer Elke Klinkhammer an%%%

Sebastian Hardieck, 43, wird neuer Chief Creative Officer (CCO) von McCann Worldgroup Deutschland mit Zentrale in Düsseldorf. Damit präsentiert die Interpublic Group-Tochter um CEO Ruber Iglesias einen Nachfolger für Elke Klinkhammer, die die Agentur im Mai verließ. Hardiecks Ziel ist es, die Vernetzung der drei McCann Worldgroup-Dienstleister McCann, MRM McCann und The Back Room McCann in Kampagnen für Kunden zu verwandeln.

Hardieck kommt von thjnk Berlin, wo er seit 2015 als CCO tätig war. Dort kümmerte er sich um Kunden wie Audi, Apollo, Douglas, Jack Links und für das von SAP-Gründer Hasso Plattner neu eröffnete 'Museum Barberini' in Potsdam. Seine Karriere begann Hardieck als Texter in Südafrika. Zu seinen wichtigsten Stationen zählen Hamburger Agenturen wie Jung von Matt und Kolle Rebbe, wo er Kampagnen für Afri Cola, Cinemaxx, Sixt und Audi kreierte. Im Alter von 26 Jahren war er einer der jüngsten Creative Directors Deutschlands. Danach wirkte das ADC-Mitglied elf Jahre lang bei BBDO und war an Neugeschäftsgewinnen wie Sky, Beck’s und Yello Strom beteiligt. Außerdem zeichnete er dort für Kunden wie Wrigleys, Bayer, Pepsi, smart und Henkel Schwarzkopf verantwortlich. Hardiecks Arbeiten wurde national und international bislang mit über 500 Auszeichnungen prämiert, darunter 33 Cannes Löwen.

"Die Agenturen der McCann Worldgroup stehen für Markenführung, technologische Innovationskraft und IT-Kompetenz", sagt Hardieck. "Jetzt wollen wir die nächste Stufe zünden – mit starkem Rückenwind aus einem der aktuell kreativsten Netzwerke weltweit. Unser Anspruch ist, mit großartigen Ideen die ständig neuen Herausforderungen unserer Kunden zu meistern und neue kreative Highlights zu setzen."