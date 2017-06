%%%Markenverband bestätigt Franz-Peter Falke als Präsident %%%

Franz-Peter Falke ist in seinem Amt als Präsident des Markenverbandes einstimmig bestätigt worden. Die Mitgliederversammlung wählte den geschäftsführenden Gesellschafter der Falke-KGaA für weitere drei Jahre in seinem Amt, das er seit 2005 innehat.

Als Vizepräsidenten wählte die Mitgliederversammlung Dr. Albert Christmann (Dr. August Oetker KG), Béatrice Guillaume-Grabisch (Nestlé Deutschland AG), Dr. Hasso Kaempfe (AOH Nahrungsmittel GmbH & Co. KG), Andreas F. Schubert (aquaRömer GmbH & Co. KG) und Dr. Reinhard C. Zinkann (Miele & Cie. KG).

Neu in den Vorstand gewählt wurden Fridolin Frost (Mondelez Deutschland GmbH), Dr. Ralph Grobecker (STADA GmbH), Thomas Hinderer (Eckes-Granini Group GmbH), Michael Kaib (Reemtsma Cigarettenfabriken GmbH), Dr. Volker Lixfeld (WMF Group GmbH), Frank Molthan (Coca-Cola European Partners Deutschland GmbH) und Antje Schubert (iglo GmbH).

In ihren Ämtern als Vorstand bestätigt wurden zudem Bastian Fassin (Katjes Fassin GmbH + Co. KG), Ulli Gritzuhn (Unilever Deutschland GmbH), Franz-Olaf Kallerhoff (Procter & Gamble Germany GmbH), Fabrice Megarbane (L'Oréal Deutschland GmbH), Jan H. Meurer (Johnson & Johnson GmbH), Marie-Ève Schröder (Henkel AG & Co. KGaA), Frank Strauß (Deutsche Postbank AG) und Harald Wüsthof (Ed. Wüsthof Dreizackwerk KG).