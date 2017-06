%%%Holger Pohlen bei Stada Arzneimittel neuer Director Media Relations %%%

Holger Pohlen, 41, ist bei Stada Arzneimittel, Bad Vilbel, als Director Media Relations angetreten. Er folgt auf Christian Goertz, der künftig den neu geschaffenen Bereich Corporate Brand Communications verantwortet. Pohlen berichtet in seiner neuen Funktion an Sebastian Krämer-Bach, Executive Vice Präsident Corporate Communications des Grippostad-Herstellers. Pohlen war zuletzt Mitglied der Geschäftsleitung bei der Agentur Circle Comm in Darmstadt, davor unter anderem als Geschäftsführer bei der Eltviller PR-Agentur SanCom Creative Communication Solutions GmbH (gehört zu inVentiv Health) tätig.

Stada erlebt grade unruhige Zeiten durch den Einstieg von Investoren. Zum Umbau der Unternehmenskommunikation gehört die gruppenweite Planung und Steuerung der externen und internen Kommunikation von Stada.

