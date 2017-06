%%%DFL: Digital Sports: Social-Media-Chef Dirk Jaschok hat das Haus verlassen%%%

Nach zehn Jahren in Diensten der Deutschen Fußball-Liga hat sich Dirk Jaschok entschieden, seine Position als Leiter Digital & Social-Media bei der DFL Digital Sports GmbH in Köln aufzugeben. Der 50-jährige Digital-Experte hat das Haus per Mai verlassen. Dirk Jaschok ist dem Bereich Sport & Medien seit 30 Jahren eng verbunden. Er begann seine beruflichen Aktivitäten 1987 als Redakteur bei "Touchdown". Mitte 1991 ging er als Redakteur zum Pay-TV-Seder Premiere - parallel war Jaschok als Herausgeber und Chefredakteur für das "blitz"-Magazin zuständig.

Ende 1996 zog es ihn zur Telekom-Tochter T-Online, wo er das Ressort News & Sport leitete. Im April 1998 holte ihn der TV-Sender DSF als Chefredakteur für sein Angebot DSF New Media nach Ismaning. Von Ende 1999 bis Herbst 2003 war er Chefredakteur bei Sport1, ehe er wieder zum DSF zurückkehrte, wo er als leitender Redakteur und Produktmanager aktiv war. Im März 2007 dockte Dirk Jachok dann als Leiter Content-Management sowie Producer & CvD von "GOAL" und bundesliga.de bei der DFL an.