%%%Bloomberg Media holt Ex-Havas-CEO Andrew Benett%%%

Der Medien-Konzern Bloomberg Media mit Stammsitz in New York holt sich mit dem früheren Havas-CEO Andrew Benett Agentur- und Werbe-Know-how ins Haus. Benett wird in der neugeschaffenen Position Global Chief Commercialweltweit für Sales, Werbung, integrierte Franchise-Aktivitäten, Consulting und Marketing Services zuständig sein. Als Global Chief Commercial Officer wird er eng mit Bloomberg Media-CEO Justin B. smith zusammenarbeiten. Das Engagement von Andrew Benett zeigt, dass die Medien-Häuser immer mehr dazu übergehen, ihren Kunden auch "Agentur-Dienstleistungen" anzubieten.Bis Janaur 2017 war Andrew Benett als Global CEO bei Havas Creative Group aktiv. Havas Creative Group umfasst das gesamte Havas Worldwide Agentur-Network, das Zweit-Network Arnold sowie die anderen Kommunikations-Agenturen der Havas-Gruppe. Im März 2017 wurde die Division Havas Creative mit der Havas Media group fusioniert.