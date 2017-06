%%%NZZ-Mediengruppe: CEO Veit Dengler geht mit sofortiger Wirkung%%%

Bei der Schweizer NZZ-Mediengruppe stehen turbulente Zeiten ins Haus. Veit V. Dengler, seit Oktober 2013 als CEO im Amt, verlässt das Medien-Haus an der Falkenstrasse 11 in Zürich mit sofortiger Wirkung. Per Videostream im Intranet wurde die Botschaft den Beschäftigten der NZZ-Gruppe verkündet, wie die Schweizer Site persoenlich.com berichtet. Nach einer zweiminütigen Rede verabschiedete sich der gebürtige Österreicher mit den Worten "Ich gehe jetzt - und Servus".

Der 49-jährige Veit Dengler war vor seiner NZZ-Zeit beim Rabatt-Portal Groupon tätig. Bei der NZZ hat er diverse Transformations- und Digitalisierungs-Projekte in Gang gebracht - unter anderem das inzwischen wieder eingestellte Projekt NZZ.at. Im Zuge der Videostream-Botschaft erklärte Etienne Jornod, Präsident des NZZ-Verwaltungsates, das man an die Zukunft der NZZ und der Regionalmedien glaube, aber es müssen weiterhin Synergien gehoben werden.

"Veit Dengler hat das Unternehmen erfolgreich auf die digitale Welt ausgerichtet, Prozesse und Führungsstruktur modernisiert und die richtigen Talente an Bord geholt – die Unternehmensleitung und alle Bereiche sind stark aufgestellt. Gleichzeitig hat er die Druckaktivitäten verschlankt und die Regionalmedien unter eine einheitliche Leitung gestellt. Diese Maßnahmen haben sich zunehmend positiv in den unternehmerischen Kennzahlen niedergeschlagen. Nun geht es darum, die angestoßenen Innovationsprojekte zu realisieren und weiterzuentwickeln", erklärt Etienne Jornod, Verwaltungsratspräsident der NZZ-Mediengruppe.