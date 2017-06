%%%Ganske-Gruppe: Birgit Schmitz grüßt als neue HoCa-Verlagsleiterin%%%

Beim Hoffmann und Campe Verlag übernimmt Birgit Schmitz die Programm-Verantwortung von Daniel Kampa. Als Verlagsleiterin wird sie zusammen mit dem kaufmännischen Geschäftsführer Dr. Thomas P. J. Feinen die Tochter der Hmaburger Ganske-Gruppe leiten. Daniel Kampa, 46 und seit 2013 bei HoCa, tritt Ende Juni als Hoffmann und Campe-Verleger zurück. Er macht sich selbstständig und gründet den Kampa Verlag, der 2018 von Zürich und Berlin aus startet, bleibt dem Hamburger Verlag aber als Publisher at large weiterhin verbunden.

Thomas Ganske, Eigentümer und Verleger der Ganske Verlagsgruppe: "Daniel Kampa hat in den letzten vier Jahren außerordentlich viel für Hoffmann und Campe erreicht und den Verlag programmatisch und wirtschaftlich wesentlich nach vorne gebracht. Mit der Neugründung der beiden Imprints Atlantik und Tempo und dem Aufbau einer eigenen Taschenbuchreihe hat er dem Haus eine kohärente und attraktive Programmstruktur gegeben und so die Weichen für die Zukunft gestellt. In seiner Zeit hat der Verlag mit alten und neuen Autoren große Erfolge feiern können und wunderschöne Bücher gemacht.

Birgit Schmitz absolvierte ​nach dem Studium der Geschichte, Germanistik und Soziologie 2001 ein Volontariat bei Kiepenheuer & Witsch und blieb dort als Lektorin. 2009 wechselte sie zum Berlin Verlag und hatte nach dem Weggang von Elisabeth Ruge von Anfang 2011 bis Mitte 2013 die verlegerische Leitung inne. Von Januar 2015 bis April 2016 arbeitete sie in Salzburg für den neu gegründeten Benevento Verlag und half beim Aufbau des Programms. Zudem ist sie auch als Autorin sowie Herausgeberin aktiv und schreibt für Zeitschriften und Zeitungen.

So bedauerlich es ist, dass Daniel Kampa Hamburg verlässt, so sehr freue ich mich, dass er Hoffmann und Campe als Publisher at large verbunden bleibt. Es ist vielleicht eine ungewöhnliche Konstellation, aber nach der vertrauensvollen Zusammenarbeit zwischen uns beiden bin ich mir sicher, dass es hervorragend funktionieren wird. Wir werden regelmäßig Ideen austauschen, er wird sich eng mit der neuen Programm-Verlagsleiterin Birgit Schmitz abstimmen und so die Weiterentwicklung von Hoffmann und Campe, Atlantik und Tempo auch künftig begleiten und mitgestalten. Für das Geleistete danke ich Daniel Kampa sehr, für seinen eigenen Verlag wünsche ich ihm alles erdenklich Gute und den größtmöglichen Erfolg.

Ich freue mich sehr, dass wir Birgit Schmitz für unser Haus gewinnen konnten. Sie ist eine erfahrene und hoch angesehene Programmmacherin, die ein sicheres Gespür für erfolgreiche Bücher und Themen hat, sehr gut in der nationalen und internationalen Literatur- und Agenten-Szene vernetzt ist und ein enges Verhältnis zu Autorinnen und Autoren pflegt."