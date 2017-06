%%%Spotify beruft neuen Global Head of Agencies %%%

Der Musikstreaming-Dienst Spotify will seine Beziehungen zur Agentur-Welt stärken und die frühere Media-Agentur-Managerin Angela Solk als neuen Global Head of Agencies engagiert.In ihrer neuen Rolle soll Angela Solk primär die Beziehungen zu großen Agentur-Holdings wie WPP Omnicom und IPG weiter entwickeln und stärken. Im Laufe ihrer Karriere hat Solk bereits für die großen Agenturen gearbeitet, zuletzt als Executive Vice President Global Head für Partnership Integration bei der GroupM -Tochter MediaCom . Neben ihren Agentur-Erfahrungen - unter anderem beim Publics Groupe -Network MediaVest - war sie maßgeblich am Launch neuer Marken für Unternehmen wie P&G, Coca-Cola und Mars beteiligt.Bei Spotify wird sie eng mit Alex Underwood, Senior Vice President Global Head of Agency & Top Accounts, zusammen arbeiten.