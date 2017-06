%%%Cornelia Lindberg wechselt als Management Supervisor zu achtung%%%



Cornelia Lindberg verstärkt das Team von achtung (Foto: achtung)

Cornelia Lindberg, 42, wechselt von fischerAppelt zur Hamburger Kommunikationsagentur achtung . Sie übernimmt als Management Supervisor die zentrale Verantwortung und Koordination für das Neugeschäft. Daneben leitet sie eines der wichtigsten Teams des inhabergeführten Dienstleisters mit Kunden wie Coca-Cola, Airbnb, Vapiano, Penny und Emmi. Lindberg ist zudem Mitglied des Management Boards. In dieser Position berichtet sie an Gründer und CEO Mirko Kaminski und arbeitet eng mit ihm zusammen. Insgesamt sind 160 Mitarbeiter in der 2001 gegründeten Agentur beschäftigt.Zuletzt war Lindberg zehn Jahre lang bei der PR-Agentur fischerAppelt mit Zentrale in Hamburg tätig, betreute Kunden wie Mondelez International und Universität Hamburg und leitete ein 20 köpfiges Team. Vor ihrer Station bei fischerAppelt fungierte sie als Pressesprecherin bei Airbus."Cornelia ist Fünf-, wenn nicht gar Zehnkämpferin. Sie bringt Höchstleistungen in Unternehmenskommunikation, in Krisenkommunikation, in Employer Branding und in Public Affairs, kann führen und orchestrieren, versteht Märkte und Marken", sagt Mirko Kaminski.