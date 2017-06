%%%Jan Hertzberg gründet Strategieberatung mc HOCH 2%%%

Der 47-jährige Marktingspezialist mit mehr als 20 Jahren FMCG-Erfahrung macht sich selbstständig. Hertzberg, zuletzt Marketing Director für die Maredo Restaurants Holding GmbH, gründet in Krefeld eine eigene Strategieberatung: Unter mc HOCH 2 – marketing concept&communication bietet er B2C- und B2B-Unternehmen Marketingconsulting mit den Schwerpunkten Markenrelaunch, Change Management, vernetzte Kommunikation und digitale + analoge Konversion sowie Interimsmanagement an.

