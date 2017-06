%%%Apple: Global Consumer-Marketing-Chefin geht zum Taxi-Anbieter Uber%%%

Bozoma Saint John, Global Consumer Markting Chefin beim Internet-Giganten Apple , wechselt zum US Taxi-Schreck UBER und wird dort Chief Brand Officer. Die marketing-Expertin Saint John ging 2014 zu Beats Music, kurz bevor Apple das Unternehmen übernahm, und war dort für das Marketing für Music und iTunes verantwortlich. Davor war Saint John bei Pepsico als Head of Marketing für Music und Entertainment Marketing zuständig.Vergangenes Jahr wurde Bozoma Saint John in die Fortune's 40 Under 40 gewählt. Besonders bekannt wurde sie mit ihrer Präsentation über Apple Music auf der Apple World Wide Developers Conference 2016.