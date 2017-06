%%%Andrea Wasmuth wird Geschäftsführerin bei Meedia%%%

Andrea Wasmuth, 45, wird Geschäftsführerin der Meedia GmbH & Co KG, Hamburg, und führt den Medien-Branchendienst ab sofort parallel zu ihrer Tätigkeit als Vorsitzende der Geschäftsführung der planet c GmbH. Weiterer Geschäftsführer bleibt der Meedia-Gründungschefredakteur Georg Altrogge.

Die Meedia GmbH & Co. KG ist eine Tochter der Verlagsgruppe Handelsblatt. Neben dem Online-Mediendienst bringt sie auch die Marketing-Fachzeitschrift 'absatzwirtschaft' heraus. Ziel des neuen Geschäftsführer-Duos ist es, Synergien in der Vermarktung zu heben sowie technische Produktionsabläufe zu optimieren. Geplant ist zudem die Forcierung des Ausbaus von absatzwirtschaft Online und themenbegleitender Digitalangebote. Andrea Wasmuth hat früher den Hamburger Verlag Bellevue and More gelenkt und ist seit Anfang 2016 Vorsitzende der Geschäftsführung des Corporate Content-Spezialisten planet c, entstanden aus der Fusion der beiden Verlagsgruppe Handelsblatt-Töchter Bellevue and More und corps.