Accenture ernennt Head of Digital Content

Die Consulting-Company Accenture Interactive beruft Jamie Posnanski zum Global Head of Digital Content. Posnanski übernimmt die Position von Donna Tuths, die Accenture verlässt, um eine neue berufliche Herausforderung anzunehmen. Zuvor war Posnanski bei Accenture als Managing Director tätig. Er kam im Oktober 2012 mit dem Kauf von avVentra Worldwide zu Accenture.Posnanski wird auch für das neues Studio von Accenture in New York verantwortlich sein, das als Vorzeigeprojekt für neue Content Driven Experience wie AR/VR sowie als Produktion-Hub für Kunden dienen soll.