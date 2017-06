%%%TBWA\Worldwide: Keith Smith tritt als President International zurück%%%

Keith Smith, President International bei TBWA\Worldwide , tritt zurück und geht in den Ruhestand. Er kam 1989 als Partner bei Holmes Knight Richie/WRG zu TBWA, nachdem das Network die Agentur übernommen hatte. Smith ist unter anderem für seine Arbeit am Playtex Wonderbra Account bekannt. Die Kampagne "Hello Boys" wurde 1994 mit "European Campaign of the Year" ausgezeichnet.Er gründete 1993 das TBWA International Team und eröffnete mehrere Büros in Europa. 1996 ging Smith nach Hong Kong und startete TBWA-Niederlassungen in der Asien-Pazifik (APAC) Region. Er war maßgeblich an der Kooperation mit der japanischen Agentur Hakuhodo beteiligt, mit der TBWA nun mehrere Büros in Europa, China und Japan betreibt, bekannt als TBWA Hakuhodo. 2006 übernahm Keith Smith das Amt President International bei TBWA.