%%%Sven Sauvé wird neuer CEO von RTL Nederland%%%

Sven Sauvé, 43, wird zum 1. Juli 2017 neuer Chief Executive Officer (CEO) von RTL Nederland. Sauvé, der dort bislang als Chief Operating Officer (COO) fungiert, folgt auf Bert Habets. Dieser ist seit 19. April 2017 Co-CEO der RTL Group neben Guillaume de Posch. Als CEO wird Sven Sauvé das Management Team von RTL Nederland führen, das derzeit aus Vivienne de Leeuw (Chief Financial Officer), Matthias Scholten (Chief Content Officer), Ton Rozestraten (Chief Commercial Officer) und Giovanni Piccirilli (Chief Technology Officer) besteht. In seiner neuen Funktion wird Sven Sauvé an Bert Habets, Co-CEO der RTL Group, berichten.

Sven Sauvé kam im Januar 2007 als Geschäftsführer von RTL Nederland Productions zu RTL Nederland und baute die neu gegründete Einheit für Eigenproduktionen auf. Von März 2009 bis September 2012 war er Business Director TV und verantwortlich für alle Geschäfts-, Personal- und Rechtsangelegenheiten der linearen Free-TV-Sender. Seit September 2012 ist Sauvé Chief Operating Officer (COO) von RTL Nederland und zuständig für Finanzmanagement, Rechteeinkauf und betriebliche Abläufe aller linearen TV-Sender und non-linearen Videoplattformen von RTL Nederland. In dieser Funktion war er außerdem Geschäftsführer der VoD-Plattform Videoland.