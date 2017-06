Media Impact verstärkt sich mit Oliver Perzborn

Bei der Axel-Springer-Tochter Media Impact GmbH & Co. KG in Berlin hat Oliver Perzborn die Position Leiter Marketing Services & Media Innovation übernommen. Der 49-jährige Perzborn genießt hohe Anerkennung als Strategie-Berater. in den vergangenen acht Jahren führte er als geschäftsführender Gesellschafter die von ihm gegründeten beyondlabs GmbH in Berlin. Der Trendbüro-Geschäftsführer und JvM-Planner ist zudem als Dozent für Marketing / Design Management an der Muthesius Kunsthochschule in Kiel aktiv.

