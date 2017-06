%%%DDB befördert Dennis May zum neuen Kreativchef in Deutschland%%%

Dennis May wird zukünftig als Chief Creative Officer (CCO) das kreative Produkt der DDB Group in Deutschland an den Standorten Düsseldorf, Hamburg und Berlin verantworten. Der bisherige Managing Director Creative des Düsseldorfer Büros rückt damit an die Spitze der Agenturgruppe. Er folgt damit auf Eric Schoeffler und komplettiert nun das deutsche Board bestehend aus Oliver Janik (COO), Nina Rieke (CSO), Christoph Pietsch (CMO) und Jasper Stahl (CFO). Für die Kunden Deutsche Telekom und Henkel bleibt May weiter in zentraler Verantwortung.

May ist bereits seit 2006 bei DDB an Bord. Nach seinem Start als Senior Copywriter und dem Aufstieg zum Creative Director, übernahm er früh Verantwortung – erst als Creative Director über alle Standorte hinweg, dann für das Agenturbüro in Düsseldorf, in dem er 2013 zum Managing Director Creative befördert wurde. In dieser Position trägt er bis heute die nationale sowie internationale Verantwortung für Großkunden der Agenturgruppe, wie zum Beispiel Persil, Fa, Schauma und weitere Schwarzkopf-Marken, Congstar oder auch Huk-Coburg. Außerdem ist May seit über einem Jahr der zentrale Kreativ-Counterpart des Kunden Telekom Deutschland. Während seiner Laufbahn arbeitete er außerdem auf weiteren zahlreichen internationalen Mandaten, wie zum Beispiel eBay, Reebok oder Volkswagen. May ist auch im Global Creative Council des weltweiten Agenturverbundes von DDB. Dort vertritt er seit einigen Jahren den deutschen Markt. Vorherige Stationen von May waren Grey und Jung von Matt.

Amir Kassaei, Global CCO DDB Worldwide, sagt: "Es gibt nur wenige Kreative dieser Generation, die die Qualitäten mitbringen, um Kreativchef einer der bedeutendsten Agenturmarken Deutschlands und der Welt zu sein. Visionär, innovativ, respektvoll, strategisch, konsequent, leidenschaftlich and last but not least ein großartiger Mensch." Der neue CCO äußert sich zu seiner neuen Rolle und zukünftigen Aufgaben wie folgt: "Über das große Vertrauen in meine Person freue ich mich sehr und empfinde es als große Ehre, eine so wichtige Position bei so einer starken Kreativ-Agenturmarke ausfüllen zu dürfen. Und natürlich auch als große Verpflichtung. Am meisten freue ich mich jedoch auf die noch engere Zusammenarbeit mit den tollen Teams und Kollegen an allen Standorten."