%%%Michael Lohscheller folgt auf Karl-Thomas Neumann als Opel-Chef%%%

Dr. Karl-Thomas Neumann ist von seinem Amt als Sprecher der Geschäftsführung der Adam Opel GmbH zurückgetreten. Er bleibe Mitglied der Geschäftsführung, bis der Verkauf von Opel/Vauxhall an die PSA-Gruppe abgeschlossen ist. Neumanns Nachfolger an der Opel-Spitze steht bereits fest: Michael Lohscheller, seit September 2012 Chief Financial Officer und Geschäftsführer Finanzen von Opel, wird sein Nachfolger.

„Unter der Führung von Dr. Karl-Thomas Neumann haben wir enorme Fortschritte beim Turnaround von Opel/Vauxhall erzielt“, sagt Dan Ammann, Vorsitzender des Opel-Aufsichtsrates und General Motors President. „Wir möchten ihm für die große Leistung danken, die er in den vergangenen vier Jahren für Opel/Vauxhall und GM erbracht hat.“