%%%Vice-Tochter Virtue engagiert den Geometry-Manager Martyn Farner%%%

Das Deutschland-Büro von Virtue Worldwide mit Sitz in Berlin soll künftig aktiver beim Neugeschäft agieren. Eigens dafür wurde die Position Senior Vice President Business Development geschaffen. Auf der Suche nach dem richtigen Kopf für diese Herausforderung ist General Manager Johann Laeschke bei der WPP-Tochter Geometry Global fündig geworden und hat Martyn Farmer abgeworben. Der gebürtige Engländer kennt sich als New-Business-Jäger aus, denn er hat sich in dieser Position AKQA Berlin, bei den Research Studios in Berlin und auch bei Geometry Global bewährt.

Farmer, der 1990 seinen Master (European Marketing Management) an der Brunel University in London machte, blickt auf eine vielfältige Kariere in der Agentur- und Marketing-Welt zurück. Von Mai 1992 bis April 10995 war er Account Director bei Grey in Düsseldorf, danach stand er knapp vier Jahre als International Account Director in Diensten von DDB in London, wo er den Blue-Chip-Kunden Volkswagen betreute. Im Auftrag der Audi AG managte Martyn Farmer von Januar 1999 bis Januar 2001 das europäische Agentur-Network, dem fünf unterschiedliche Agenturen angehörten (u. a. Jung von Matt in Hamburg). Anschließend kehrte er zu DDB zurück und war als Global Business Director von London aus wieder für Volkswagen zuständig, dann folgten zwei Jahre als Chief Operating Officer bei DDB Denmark in Kopenhagen.

Nach einem gut einjährigen Zwischenstepp als Managing Director bei Iris Germany in München trat im Herbst 2010 in die Dienste von AKQA Berlin.