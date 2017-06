%%%Serviceplan: Jason Romeyko wird Worldwide Executive Creative Diretcor%%%

Jason Romeyko, der erst im Herbst letzten Jahres von Saatchi & Saatchi als Global Executive Creative Director in die Dienste der Münchner Serviceplan-Gruppe trat, ist jetzt zum Worldwide Executive Creative Director befördert worden. das berichtet die new-business-Schwester REDBOX. Damit ist der 44-jährige Australier nun die klare kreative Nummer 2 nach Alex Schill, dem Global Chief Creative Officer.

in der neugeschaffenen Position wird Romeyko zusammen mit Markus Noder, Managing Partner bei Serviceplan International, die globale Expansion vorantreiben und unter anderem das Konzept "House of Communications" in weiteren Ländern implementieren.

Serviceplan wird im Geschäftsjahr 2016/17, das am 30. Juni 2017 endet, die Honorar-Erlöse auf etwa 375 Millionen Euro steigern und damit die Position als größte inhaber-geführte Agentur-Gruppe in Europa festigen.