%%%Myles Lord verlässt DDB, Berliner Agenturführung wird aus eigenen Reihen neu aufgestellt%%%



Führen seit 1.6. die Geschäfte von DDB Berlin: Kathrin Jesse (Strategie & Consulting), Bianca Dordea (Account Management) und Gabriel Mattar (Kreation). (Foto: DDB)

Myles Lord, Managing Director Creative am Berliner Standort von DDB, verlässt die Agentur auf eigenen Wunsch. Der frühere Geschäftsführer von Heimat war erst vor zwei Jahren zu DDB Berlin gewechselt.

Seine Nachfolge in der Geschäftsführung tritt Gabriel Mattar an. Der gebürtige Brasilianer arbeitet seit 2015 für DDB Berlin und verantwortete zuletzt die Kreation für den Kunden Volkswagen. Mattar startete seine kreative Karriere bei DDB Brazil, wechselte zu DDB Germany und arbeitete hier u.a. mit dem heutigen weltweiten Kreativ-Chefs Amir Kassaei zusammen. Weitere Stationen waren Goodby Silverstein & Partners in San Francisco und Leo Burnett Berlin.

Gabriel Mattar bildet zusammen mit zwei weiteren Aufsteigerinnen aus dem eigenen Haus die neue Geschäftsführung von DDB Berlin: Bianca Dordea leitet seit 1.6.2017 das Account Management, Kathrin Jesse den Bereich Strategy & Consulting.

Dordea war seit Anfang 2015 als European Business Director für die Kunden Telekom International und ebay sowie für globale Aufgaben für den Großkunden Henkel verantwortlich. Kathrin Jesse kam Anfang 2016 als Executive Strategy Director zu DDB zurück, nachdem sie knapp drei Jahre im Planning von Saatchi & Saatchi Berlin Marken wie Pampers, O2, Merck und GlaxoSmithKline betreut hat.

"Mit Bianca, Kathrin und Gabriel setzen wir weiter auf große Talente unserer Gruppe und etablieren eine neue Generation der Agenturführung im deutschen Markt", sagt Pietro Tramontin, CEO DDB EMEA über das neue Management in Berlin.

Der bisherige Managing Director Toby Pschorr wird in seiner Funktion als Global Business Director Volkswagen weiter die Arbeit des weltweiten DDB Netzwerks für den Automobilhersteller steuern.