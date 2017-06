%%%Olaf Glaeseker übernimmt den Bereich Public Affairs bei Burda %%%



Olaf Glaeseker kommt vom Modeunternehmen New Yorker (Foto: Burda)

Olaf Glaeseker, 56, wird zum 1. Juli 2017 Director Public Affairs bei Hubert Burda Media. In dieser neu geschaffenen Position ist Glaeseker verantwortlich für die Beziehungen des Unternehmens zu politischen Entscheidern vor allem in Brüssel und Berlin sowie für die Verbands- und Lobbyarbeit. Glaeseker kommt vom Mode-Unternehmen New Yorker in Braunschweig, wo er Leiter der Konzern-Kommunikation war. Zuvor arbeitete er bekanntlich als Sprecher des Bundespräsidenten Christian Wulff und mehr als sieben Jahre als Regierungssprecher des Landes Niedersachsen, als Christian Wulff der Ministerpräsident war.

Glaeseker soll bei Burda vom Standort München aus die politische Arbeit intensivieren. So soll er u.a. Plattformen zur Digitalisierung in Europa schaffen. Glaeseker berichtet direkt an den Vorstand von Hubert Burda Media.