%%%Produktionsfirmen: Moritz Merkel wechselt als Executive Producer von Partizan zu Stink%%%

Mit dem Werbefilmproduzenten Moritz Merkel, 45, als Head of Production verstärkt die internationale Filmproduktion Stink die Führung am Berliner Standort um Martina Lülsdorf, Managing Director, und Lutz Müller, Executive Producer. Das Trio wird ab Juli die Geschäfte der deutschen Niederlassung leiten. Merkel ist vor allem für seine Hornbach-Inszenierungen 'Du lebst! Erinnerst Du Dich?' und 'Projekt Deutschland' bekannt.

Mit dem Einstieg bei Stink gibt Merkel die Geschäftsführung der Berliner Dependance von Partizan auf, die er vor knapp neun Jahren aufgebaut und seitdem geführt hat. Frühere Stationen des ADC-Mitglied waren Produktionshäuser wie radical media, Jo Schmid und Chased By Cowboys, wo er als Producer und Executive Producer tätig war. Auf Agenturseite hat der Wahlberliner bei den Hamburger Agenturen Kolle Rebbe und Jung von Matt jeweils als Head of TV den Bewegtbildbereich verantwortet.

Mit dem Anwerben von Merkel gibt Stink dem Markt erneut einen starken Impuls: Nachdem Stink kürzlich die Einheiten Digital und Content zu Stink Studios verschmolzen hat, ist der Neuzugang ein Bekenntnis zum deutschen Markt und zum Wachstumspotenzial, das Stink hierzulande sieht.

"Der deutsche Markt ist nicht nur einer der ökonomisch stabilsten weltweit", sagt Daniel Bergmann, Founder und President der Stink Group. "Die deutschen Kunden werden auch immer mutiger, was kreative, innovative und mutige Produktionen angeht"

Stink Berlin gehört zum Netzwerk Stink mit Dependancen in London, Paris, Shanghai, Los Angeles, New York, Sao Paolo und Moskau. International renommierte Regisseure wie Ivan Zacharias und Eliot Rausch sind im exklusiven Portfolio vom deutschen Ableger der Produktionsfirma zu finden, aber auch junge, nationale Talente wie Stephan Wever und Felipe Acacibar. Zu den bekannten Arbeiten des Dienstleisters zählt der Audi-Film 'The Comeback' mit dem kurzarmigen T-Rex.