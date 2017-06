%%%Effie Worldwide: Traci Alford wird President und CEO%%%

Die Effie Worldwide Organisation hat Traci Alford zur neuen President und CEO ernannt. Sie kommt von Shell International , wo sie seit 2013 als Vice President External Relations für die Asia-Pazifik-Region zuständig war. Davor hat die gebürtige Australierin 13 Jahre lange bei Cadbury Schweppes (heute Cadbury plc ) in verschiedenen Marketing- und Business-Positionen gearbeitet. Zuerst in Australien als Senior Product Manager für Schweppes und später als Global Business Development Director. Anfang der 90er Jahre war sie drei Jahre lang bei Walmart in einer Senior National Sales Position für die Getränke Dr. Pepper und 7UP zuständig.Darly Lee, Global CEO bei Universal McCann und Chairman des Effie Worldwide Board, sieht in Alford eine hervorragende Neubesetzung, die globales Marketing-Know-how und Kunden-Perspektive mitbringt.In ihrer neuen Position wird Alford für die weltweit 48 Effie Award Programme und strategischen Partnerships verantwortlich sein und auch Initiativen wie etwa den Effie Index weiter entwickeln. Offiziell wird Traci Alford ihr neues Amt im August 2017 antreten. Vom Headquarter in New York wird sie eng mit dem Effie Worldwide Board of Directors zusammenarbeiten.Sie folgt auf Neal Davis, der Anfang 2017 seinen Rücktritt als President und CEO bekannt gegeben hatte und sich kürzlich als CEO von Irish International BBDO zurückgemeldet hat.Bei der CEO-Neubesetzung wurde die Effie-Organisation von der Beratungsfirma MediaLink unterstützt, die seit Februar 2017 zur Ascential Holding gehört, bei der auch das Cannes-Lions Festival angedockt ist.