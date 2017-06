%%%Grey: Per Pedersen steigt zum Global Creative Chairman auf%%%

Per Pedersen klettert beim WPP-Network Grey erneut eine Sprosse auf der Kreativ-Karriere-Leiter nach oben: der gebürtige Däne, der von 2009 bis 2010 Chief Creative Officer bei der Grey Group Germany mit Stammsitz in Düsseldorf war, grüßt ab sofort als Global Creative Chairman. Das gab James R. Heekin III, Chairman und CEO der Grey Group bekannt.

Per Pedersen, der 1990 bei Grey Denmark in Kopenhagen als Planner startete, war zuletzt als Deputy Worldwide Chief Creative Officer und als Chairman des Grey Global Creative Counsel aktiv. Die Tätigkeit als Counsel-Chairman wird er auch künftig wahrnehmen. In seiner neuen Rolle als Global Creative Chairman soll Pedersen für eine engere Kooperation zwischen dem Grey Global Creative Counsel, dem Strategic Planning sowie dem Digital Activation Counsel sorgen.

Im Laufe seiner Werbe-Karriere hat Per Pedersen über 500 Awards gewonnen, darunter immerhin 67 Cannes-Löwen. Im Anschluss an den Job als CCO bei Grey Germany ist er nach New York umgezogen, wo unter anderem die weltweite Verantwortung für den Febreze-Etat innehatte.