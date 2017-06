%%%Publicis Groupe beruft Chief Strategy Officer und General Manager%%%

Arthur Sadoun, der neue Chairman und CEO bei Publicis Groupe , hat erste personelle Entscheidungen bekannt gegeben. Carla Serrano, CEO bei Publicis New York und Chief Strategy Officer (CSO) bei Publicis Communications wird ab sofort Chief Strategy Officer bei Publicis Groupe. Serrano kam 2014 zu Publciis und stieg 2016 zum CEO von Publcis New York auf. Zuvor war sie als CEO bei Naked Nordamerika , CSO bei TBWA\Chiat\Day und President bei Berlin Cameron & Partners aktiv. Im Laufe ihrer Karriere betreute sie Marken wie Coca-Cola, Samsung und Citi Bank.Die zweite Personal-Entscheidung betrifft Véronique Weill. Sie startet am 1. September 2017 als General Manager bei Publicis Groupe anfangen und wird für die Bereiche Re:source, IT, Real Estate, Versicherung und M&A verantwortlich sein. Weill arbeitete 21 Jahre bei der US-Bank JP Morgan und wechselte 2006 zum Versicherungs-Konzern AXA , wo sie als Mitglied des Management Committees die Ämter Chief Operations Officer und Chief Customer Officer innehatte.