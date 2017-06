%%%WPP installiert neues Führungsteam bei Essence%%%

Die WPP -Digital-Agentur Essence hat ein fünfköpfiges Führungsteam installiert, nachdem die Sub-Holding GroupM Anfang Juni die Zusammenlegung von MEC und Maxus mit dem Digital-Network Essence bekannt gegeben hat (siehe Meldung ).Nick Baughan, ehemaliger CEO bei Maxus UK, bekleidet künftig das Amt des CEO für die Region EMEA (Europa, Mittlerer Osten und Afrika). Baughan übernimmt die Position von Jenny Bullie, die als Global Chief Strategy Officer zur [m]Platform wechselt. Der Counter-Part von Nick Baughan in der Region Nordamerika wird Steve Williams, ehemaliger Maxus-CEO für Nordamerika.Ebenfalls von Maxus kommt Damien Blackden. Der ehemaliger Chief Strategy Officer (CSO) wird in gleicher Funktion bei Essence aktiv. Simeon Duckworth startet als neuer Global Head of Strategy & Analystics, zuvor war er Head of Data & Analyticy Strategic Development.Die fünfte Personalie betrifft Rob Reifenheiser, derzeit CEO bei Essence Nordamerika. Er wird die neugeschaffene Position des Executive Directors antreten.