Schöffel: Neue PR-Referentin und neue PR-Agentur

Katrin Lörch, 39, übernimmt beim Outdoor- und Skibekleidungshersteller Schöffel, Schwabmünchen, die Stelle der PR-Referentin. Sie war zuletzt als freiberufliche Beraterin tätig und betreute in dieser Zeit verschiedene Kunden aus der Sportbranche, darunter die Schweizer Laufschuhmarke On oder die französische Outdooractionmarke Picture Organic Clothing. Lörch folgt auf Ilka v. Goerne, die sich nach sechs Jahren in der Schöffel PR- und Pressestelle neuen Aufgaben zuwendet.

Für die Schöffel-Unternehmenskommunikation ist künftig die Frank Elsner Kommunikation für Unternehmen GmbH zuständig. Der Dienstleister mit Standorten im westfälischen Westerkappeln und in München hat seinen Tätigkeitsschwerpunkt in der Wirtschaftskommunikation.