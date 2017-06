%%%Digital-Strategin Liane Siebenhaar verlässt Jung von Matt%%%

Liane Siebenhaar, die vor gut einem Jahr bei Jung von Matt als Director Digital Strategy angetreten war, verlässt die Agentur und macht sich selbstständig. Ihre Nachfolge bei JvM: noch offen.



Die Diplom-Psychologin, gerade erst in den Vorstand des Kommunkationsstrategen-Verbandes APG Deutschland gewählt, arbeitete vor ihrem Engagament bei Jung von Matt u.a. für Lukas Lindemann Rosinski sowie in London für Mother sowie Code and Theory.

Mehr zu der Personalie lesen Sie in der aktuellen nb-Printausgabe.