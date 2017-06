%%%Linda Hinz wird stellvertretende Chefredakteurin bei Focus Online%%%

Linda Hinz, 30, übernimmt zum 1. Juli die Funktion der stellvertretenden Chefredakteurin beim News-Portal Focus Online. Gemeinsam mit Chefredakteur Daniel Steil und der stellvertretenden Chefredakteurin Katja Hertin bildet sie künftig die redaktionelle Führung der Online-Nachrichtenplattform von Hubert Burda Media, München.

Hinz hat in ihrer Funktion die Leitung des 'Actionrooms Fast' inne, in dem sämtliche tages- und minutenaktuellen Nachrichtenthemen von Focus Online zusammenlaufen. Katja Hertin ist ihr Pendant dazu im 'Actionroom Service', in dem die Themen Digital, Finanzen, Wissen, Gesundheit und Reise gebündelt werden.

Hinz arbeitet seit mehr als vier Jahren bei Focus Online: zunächst als Nachrichtenredakteurin und seit 2015 als Nachrichten- und Politikchefin. Diese Funktion wird sie auch weiterhin ausüben.