TBWA International: Philip Brett grüßt als globaler Chief Operating Officer

Die Omnicom -Tochter TBWA hat Philip Brett zum neuen Chief Operating Officer (COO) für TBWA\International befördert. Er war bislang President für TBWA\Asia mit Sitz in Singapur. Diese Aufgaben übernimmt künftigIan Pearman, bis dato CEO bei AMVBBDO . Bis Herbst 2017 wird Philip Brett vorerst in Singapur bleiben, um einen reiblungslosen Übergang zu gewährleisten. Dananch wird er ins Londoner Office wechseln. Als COO wird Brett für die Weiterentwicklung und Operationalisierung der Produkte und Plattformen auf globaler Ebene zuständig sein.Ian Pearman startet am 1. August 2017 als neuer President bei TBWA\Asia und wird dort für die Länder zuständig sein. Für die TBWA-Region Ozeanien ist unverändert Paul Bradbury verantwortlich.