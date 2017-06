%%%Lutz Nebelin geht zu MetaDesign und leitet die Unit Spaces%%%

Lutz Nebelin, Gründer und Geschäftsführer von gestalt communications – die Kölner Agentur hat ihren Betrieb eingestellt, wechselt mit seinem fünfköpfigen Kreativteam zu MetaDesign und wird in Berlin die Business Unit MetaSpaces bei der Networkagentur erweitern. Lutz Nebelin wird das dann 20-köpfige Team als Head of Content/MetaSpaces führen und Mitglied des 5-köpfigen Management Boards von MetaDesign werden.

Nebelin war vor etlichen Jahren einer der Gründer der Agentur gestalt communications (früher Jung von Matt/relations), die jüngst überraschend ihre Türen schloss. Er wurde in der Vergangenheit mit mehr als 180 internationalen und nationalen Preisen (u. a. drei Goldenen Löwen in Cannes) ausgezeichnet. Mit Nebelin wechseln Gregory Namberger – Creative Direction, Jens Willers – Produktion/Project Management, Detlef Klappert – Content und Teresa Becker – Design von gestalt communications zu MetaSpaces. Noch zu Beginn des Jahres hatte das Team die "weltweit beachtete Eröffnung der Elbphilharmonie Hamburg kreativ verantwortet", informiert eine Presse-Info. Beim ADC haben die Agenturen mit der Elphi viele Nägel gewonnen, wie wird sich das bei den Cannes Lions wiederholen?

Arne Brekenfeld, CEO von MetaDesign, sagt zu dem Wechsel: "Seit geraumer Zeit nehmen wir wahr, dass als Folge der umfassenden Digitalisierung des Lebensumfeldes der Konsumenten ein erhöhter Bedarf nach echten, physischen Experiences besteht. Wir sind glücklich, dass wir mit Lutz Nebelin und seinem Team nun weitere Topexperten und kreative Schwergewichte hinzugewinnen und damit den Bereich der Kommunikation im Raum noch schneller ausbauen können, um den gewachsenen Bedürfnissen unserer Kunden nachzukommen.“



MetaDesigns Leistungsportfolio umfasst die räumliche Inszenierung von Marken. So verfügt die zu Publicis gehörende Agentur über Erfahrungen in der Entwicklung von Markenausstellungen, Events, Showrooms oder Handelsplätzen. In jüngerer Vergangenheit wurden Projekte mit "großer Strahlkraft" realisiert, unter anderem für Volkswagen, Lidl, E.on oder Siemens. Mit der Erweiterung des Bereichs addiere MetaDesign zu der traditionell starken Architekturkompetenz auch die inhaltliche und kommunikative Bespielung von Räumen und deren kommunikative Verlängerung.

MetaDesign ist an den Standorten Beijing, Berlin, Düsseldorf, Genève, San Francisco und Zürich vertreten. Insgesamt rund 300 Mitarbeiter betreuen Kunden wie Volkswagen, Porsche, Deutsche Telekom, Siemens, E.on, Bosch, Piaget und New York Philharmonic.