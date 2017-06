%%%Hans-Christian Meyer wird Chef der Modemarke Tiger of Sweden%%%

Hans-Christian Meyer wird zum 1. September Chief Executive Officer der schwedischen Modemarke Tiger of Sweden. In seiner neuen Position wird er direkt mit der dänischen IC Gruppe zusammenarbeiten, die 2003 das Unternehmen mit Hauptsitz in Stockholm übernahm. Hierzulande hat Tiger of Schweden vier Shops in Berlin und jeweils einen in Düsseldorf und Stuttgart. Zudem ist die Marke im Outletcenter Neumünster zu finden. Neben Schweden und Deutschland ist das Modeunternehmen in 13 weiteren Ländern präsent.

Meyer war in den 25 Jahren seiner Karriere in Senior-Positionen bei einigen führenden Mode- und Bekleidungsmarken tätig. Zuletzt arbeitete der gebürtige Däne elf Jahre lang bei Ralph Lauren, wo er seit Juli 2015 die Position des President Retail EMEA innehatte und im Global Senior Management Team tätig war.