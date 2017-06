%%%Melitta leitet Wechsel in der Geschäftsführung ein%%%

Dr. Stephan Bentz, derzeit persönlich haftender Gesellschafter der Melitta Unternehmensgruppe, wird zum 1. April 2018 aus dem Gremium ausscheiden. Der Enkel der Firmengründerin Melitta Bentz gehörte der Unternehmensleitung mehr als 25 Jahre an. Er werde der Unternehmensgruppe als persönlich haftender Gesellschafter und als Mitglied des Beirats auch nach seinem Ausscheiden aus der Unternehmensleitung weiterhin eng verbunden bleiben, teilte der Konzern mit.

Seine Nachfolge tritt Pieter van Halewijn an. Van Halewijn ist aktuell Geschäftsführer der Cofresco Frischhalteprodukte GmbH & Co. KG, einer Tochtergesellschaft der Melitta Unternehmensgruppe. Der 56-jährige ist seit 2013 in der Melitta Unternehmensgruppe tätig und war zuvor in verantwortlichen Positionen bei Philips und Gillette beschäftigt.

Die Unternehmensleitung von Melitta wird nach dem geplanten Wechsel im kommenden Jahr aus dem persönlich haftenden Gesellschafter Jero Bentz sowie den familienfremden Mitgliedern Volker Stühmeier und Pieter van Halewijn bestehen.