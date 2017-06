%%%Dr. Frank Knapp bleibt Chef des Marktforscher-Verbandes BVM %%%

Die Mitglieder des BVM Berufsverband Deutscher Markt- und Sozialforscher haben den Vorstand gewählt, der für die nächsten drei Jahre die Interessen des Verbandes und seiner Mitglieder vertreten soll. Dem neuen BVM-Vorstand gehören fünf persönliche Mitglieder an. Dr. Frank Knapp (Psyma Group) bleibt Vorstandsvorsitzender. Seit 15 Jahren BVM-Vorstand, davon sechs Jahre BVM-Vorsitzender, wurde er mit großer Mehrheit (93,9%) in seinem Amt als Vorstandsvorsitzender bestätigt. Zur stellvertretenden Vorstandsvorsitzenden wurde Martina Winicker (IFAK Institut) gewählt. Sie war bereits von 2005 bis 2011 BVM-Vorstand und seit einem Jahr kommissarisches Vorstandsmitglied. In ihrem Amt bestätigt wurden Joerg Ermert (ehemals Telekom Deutschland) und Dr. Thomas Rodenhausen (Harris Interactive), während Dr. Christiane Quaas (Sanofi-Aventis Deutschland) neu in den Vorstand gewählt wurde.

Dem BVM-Vorstand gehört darüber hinaus als Sprecherin des Regionalrats Beate Waibel-Flanz (M:Power Market Research Consulting) als kooptiertes Mitglied an. Sie vertritt die Interessen der Regionalgruppen des BVM im Vorstand.

Nicht mehr zur Wahl standen Prof. Dr.-Ing. Wolfgang Lehner, Rainer Valentin sowie Prof. Dr. Raimund Wildner, der den BVM aber auch weiterhin bei der Initiative Markt- und Sozialforschung und beim Rat der Deutschen Markt- und Sozialforschung vertritt.