%%%Bernd Schusky leitet künftig die Markenkommunikation der DFL%%%

Bernd Schusky, 38, übernimmt ab Juli 2017 die Leitung des Bereichs Markenkommunikation der DFL Deutsche Fußball Liga in Frankfurt am Main. Zuletzt war er beim Weltfußballverband FIFA beschäftigt, wo er als Senior-Manager Communications unter anderem für Kommunikations- und Marketingaktivitäten verantwortlich zeichnete. Er berichtet direkt an Christian Pfennig, Direktor Unternehmens- und Markenkommunikation sowie Mitglied der Geschäftsleitung bei der DFL.

Zu Schuskys beruflichen Stationen gehört auch das Start-up keebits (Fußball- & Social Media-App), das er gründete und als CEO begleitet. Von 2005 bis 2013 war er in der Markenberatung MetaDesign als Client Director tätig.