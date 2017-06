%%%Fink & Fuchs ernennt neuen Digitalleiter%%%

Uli Sinz, 37 Jahre, wird neuer Leiter Digital bei der PR-Agentur Fink & Fuchs in Wiesbaden. In seiner Position verantwortet er fortan Digitalprojekte wie die Entwicklung von Websites, Apps oder Blog-Plattformen sowie die Konzeption von Social Media- und Marketing-Strategien. Sinz gehört Fink & Fuchs seit 2016 an und war bislang in der Agentur als Experte für digitales Marketing tätig.Vor seiner Agenturzeit betreute er bei der ZDF Digital Medienproduktion GmbH verschiedene Web-Plattformen, E-Books, Apps oder Podcasts sowie Streaming- und Trailer-Produktionen. Unter anderem arbeitete er an Projekten für das ZDF, Phoenix, 3Sat, Arte, ORF oder dänische TV-Sender. Zudem sammelte der diplomierte Medienwirt Erfahrungen bei Buchverlagen und Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen.Der Dienstleister beschäftigt in Wiesbaden (Zentrale), München und Berlin 84 Mitarbeiter. Zu den über 70 Kunden gehören unter anderem Cisco Deutschland, Computacenter, Hasbro, Mobotix, Salesforce, Schott oder Techem sowie Bundesbehörden und -ministerien. Die Agentur erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2016 einen Honorarumsatz von 6,42 Millionen Euro (2015: 5,9 Millionen Euro).