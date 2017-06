%%%Doris Bielstein neue Leiterin Brand Management bei iq media Hamburg%%%

Doris Bielstein, 53, betreut künftig als neue Leiterin Brand Management die Magazine 'Cicero' und 'monopol' im Büro Hamburg des Vermarkters iq media. Sie folgt auf Meike Zettel, die das Medienunternehmen verlassen wird, um sich neuen Herausforderungen zu stellen.

Ihre Expertise in der Vermarktung von Premium- und Corporate Publishing-Magazinen hat Bielstein in ihrer langjährigen Tätigkeit im Jahreszeiten Verlag und in der 2012 daraus hervorgegangenen BM Brand Media der Ganske Verlagsgruppe erworben. Ihre berufliche Laufbahn begann 1996 als Anzeigenverkaufsberaterin für das internationale BMW Magazin. Mit dem Aufbau des Geschäftsfeldes Corporate Publishing übernahm sie dort 1999 die Anzeigenleitung der Kunden- und Unternehmenszeitschriften, die von Hoffmann und Campe X (vormals Hoca CP) realisiert wurden. 2008 kam die Leitung der Anzeigenabteilung Ausland hinzu.

iq media vermarktet unter anderem die Medien Handelsblatt, WirtschaftsWoche, DIE ZEIT, ZEITmagazin, VDI nachrichten, Tagesspiegel, Cicero, monopol, Weltkunst und mare.